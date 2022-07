VIDEO - Brugse Tripeldagen sluiten af met overrompeling op de Markt voor Vlaanderen Zingt

BruggeZe waren met duizenden. Ze zongen, brulden en sprongen. Vlaanderen Zingt was traditiegetrouw de apotheose van de Brugse Tripeldagen en zorgde ook dit keer voor een ware overrompeling op de Markt. “Het gratis meezingfeest is een absolute publiekstrekker en daarom willen we dit blijven organiseren op 21 juli”, verzekerde Filip De Craemer, die sinds september 2021 de voorzitter is van het Comité voor Initiatief.

Dinsdagavond strooide de tropische hitte duidelijk wat roet in het eten voor de opkomst. “Het was een weloverwogen keuze na overleg met verschillende instanties om de openingsavond niet te annuleren en ik ben blij dat het toch kon doorgaan. We verwelkomden circa 1350 toeschouwers”, zegt De Craemer. Woensdagavond vonden 4000 aanwezigen de weg naar de optredens van La Folie Jolie, Johny Logan en Les Truttes. Een ticket voor de eerste 2 avonden kostte 5 euro in online voorverkoop. Volgens De Craemer schrikt de prijsverhoging die doorgevoerd werd niet af. Hij benadrukt dat de drankprijzen identiek bleven. Opvallende vaststelling is wel dat slechts 13% van de online tickets voor dinsdag en woensdag aangekocht werden door inwoners uit het centrum van Brugge gevolgd door 10% uit de Brugse randgemeenten. Het Comité van Initiatief nodigde dit jaar ook enkele Brugse verenigingen voor minderbedeelden uit die het event gratis mochten bijwonen.

De nationale feestdag werd in Brugge afgesloten met het succesvolle concept Vlaanderen Zingt dat 20 jaar geleden door Nico Blontrock, die ondertussen schepen van Cultuur is, naar de Breydelstad gehaald werd. “Dit is een laagdrempelig event voor de hele familie want je ziet hier alle leeftijden samen. Dit moet dan ook op de zomerkalender van onze stad blijven staan”, oordeelt Blontrock wiens zoon Nick de presentatiefakkel met verve overnam.

Nico Blontrock haalde 20 jaar geleden Vlaanderen Zingt voor het eerst naar Brugge.

Tijdens de meezingavonden van Vlaanderen Zingt staat het publiek centraal. De bezoekers zingen samen populaire liedjes die tot het collectief geheugen behoren. Het repertoire bestaat uit veel Nederlandstalige liedjes, maar er worden ook Engelse en Franse succesnummers gezongen. Iedereen krijgt ter plaatse een gratis krantje met de liedjesteksten en een 48-koppig koor op het podium zweept het publiek op. Karin Robert (59) uit Sint-Kruis staat ondertussen al voor de 5e keer op dit podium. “Ik leef er echt naar toe want ik vind het prachtig om ‘Brugge by night’ te beleven: het doet me emotioneel echt iets om al die lichtjes te zien in het publiek. ‘Que Sera' is zonder twijfel mijn lievelingsnummer”. De Brugse Inge De Meyer (57) maakt al 8 jaar deel uit van het koor en dit jaar heeft ze haar echtgenoot Bart kunnen overtuigen om aan haar zijde te staan. “Hij treedt hiervoor echt uit zijn comfortzone. De verbintenis die je voelt met elkaar door samen te zingen is uniek. Als het donker wordt is het magisch om al die lichtjes van de smartphones te zien op de tonen van ‘You never walk alone’. We komen net terug van een reis in Frankrijk en we hebben gerepeteerd door 8 uur te zingen in de auto.”

Alle 3 maken ze deel uit van het podiumkoor: Karin Robert en Inge De Meyer met haar echtgenoot Bart.

In het publiek treffen we Sylvie Degrande uit Assebroek die elk jaar samen met een vriendin present is op Vlaanderen Zingt. “Een echte Brugse mag hier niet ontbreken. Dit is onze vaste afspraak op 21 juli. We vinden het ook goed dat dit event nog steeds gratis is wat dat maakt het toegankelijk voor een breed publiek.” Even verderop staat Grietje Rommel die samen met familie en collega’s van Brasserie Leenhof de sfeer komt opsnuiven. “Voor mij is het de eerste keer en we hebben hier al de hele tijd staan meezingen. Ik vind het leuk dat er ook klassiekers tussen zetten zoals ‘You’re the one that I want’ uit de film Grease.” De 9-jarige Marit die tot in de kwartfinale geraakte van The Voice Kids 2022 staat ook in de mensenzee op de Markt. Papa Philippe fluistert ons toe dat het de droom is van zijn dochter om ooit op dit podium een liedje te mogen zingen. De 8000 uitzinnige toeschouwers kregen als uitsmijter nog een act van De Verloren Diva’s terwijl Benny Scott nog eens mocht komen zingen dat Brugge diep in zijn hart zit.

Sylvie Degrande en vriendin Tania komen jaarlijks naar Vlaanderen Zingt.

Marit uit The Voice Kids 2022 samen met haar ouders.

Grietje Rommel (2e van links) samen met familie en collega's.

De bezoekers kregen een krantje met de liedjesteksten.

Presentator Nick Blontrock is er helemaal klaar voor.

Presentator Nick Blontrock in actie.

Het koor op het podium is een essentieel onderdeel van Vlaanderen Zingt.

Het koor zorgt mee voor de sfeer.

Het koor op het podium is een essentieel onderdeel van Vlaanderen Zingt.

De imitator van Koning Filip liep ook even langs op deze nationale feestdag.

De imitator van Koning Filip had het duidelijk naar zijn zin.

Tijdens de pauze stonden de Veloren Diva's op het podium.

Lachende gezichten in het publiek op de Markt.

Lachende gezichten in het publiek op de Markt.

Lachende gezichten in het publiek op de Markt.

Veel gezinnen in het publiek op de Markt.

Een massa volk voor Vlaanderen Zingt.

Een massa volk voor Vlaanderen Zingt.

Een massa volk voor Vlaanderen Zingt.

Een massa volk voor Vlaanderen Zingt.

