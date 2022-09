Veroordeelde mensensmokkelaars beweren allemaal onschuldig te zijn: “Mijn cliënt spreekt zelfs geen Engels. Hoe kan hij dan die orders gegeven hebben?”

In het Britse Essex werden op 23 oktober 2019 in een koelwagen de levenloze lichamen van 39 Vietnamezen ontdekt. Het onderzoek wees snel uit dat de container de namiddag voordien uit Zeebrugge was vertrokken. In het Belgische luik van het onderzoek kregen speurders twee safehouses in Anderlecht in het vizier, die gebruikt werden door een mensensmokkelbende. De organisatie van Vo Van Hong (45), de bendeleider, kon in totaal gelinkt worden aan liefst 130 transporten.