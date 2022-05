Veroordeelde kindermisbruiker van ‘Most Wanted’-lijst opgepakt: “Hij bleek zelfs niet op Ibiza te zitten”

BruggeDe 54-jarige Rony Van Weyenberg uit Brugge, veroordeeld wegens verkrachting van een minderjarige, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, is dinsdagavond opgepakt. Dat zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). De arrestatie gebeurde in Heerlen in Nederlands-Limburg en dus niet in Ibiza, waar de man zelf verklaarde te verblijven. Van Weyenberg kon opgepakt worden dankzij een tip via de ‘Most Wanted’-lijst, meldt de politie.

Rony Van Weyenberg werd op 20 mei veroordeeld door het Gentse Hof van Beroep tot een gevangenisstraf van zes jaar en tien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. In eerste aanleg werd hij nog vrijgesproken voor de feiten. De rechtbank beval vrijdag zijn onmiddellijke aanhouding, maar omdat de verdachte niet zelf aanwezig was in de rechtbank, ging de politie diverse keren bij hem thuis aanbellen. Ook daar bleek niemand aanwezig.

Opgepakt in Nederland

Al snel bleek waarom. Van Weyenberg trok op de dag van de uitspraak niet naar de rechtbank, maar sloeg in allerijl op de vlucht. De man zat naar eigen zeggen op Ibiza, al wou hij in een gesprek met deze krant zijn vliegtickets niet tonen. Hij postte ook een opvallend bericht op Facebook: ‘lekker warm hier’. Locatie? Ibiza. Het Ibiza-verhaal blijkt echter niet te kloppen, zegt Van Quickenborne. De veroordeelde pedofiel werd opgepakt in Nederlands-Limburg en zat er ondergedoken. Mogelijk probeerde hij de politie op het verkeerde spoor te zetten met zijn post op sociale media.

Van Weyenberg werd gisteren op de ‘Belgium’s Most Wanted’-lijst gezet. Dat is een lijst met de door ons land meest gezochte voortvluchtige criminelen. In het kader van de internationale opsporing werd het Fugitive Active Search Team (FAST) van de federale politie ingeschakeld, dat samenwerkt met FAST-teams in het buitenland.

Quote Het Fast-team van Nederland heeft hem op onze vraag dinsdag­avond opgepakt in Heerlen. We hebben aan Nederland om zijn uitleve­ring gevraagd. Minister Vincent Van Quickenborne (Open Vld)

“Achter de schermen hebben we hard gewerkt om de verdachte te vinden. Welke technieken we hebben gebruikt om hem te vinden, kunnen we niet in detail kwijt. Al is het weinig verrassend dat data (waaronder bijvoorbeeld telefonieverkeer, red.) een belangrijke rol hebben gespeeld", zegt minister van Justitie Vincent Quickenborne in een reactie. “Het Fast-team van Nederland heeft hem op onze vraag dinsdagavond opgepakt in Heerlen. We hebben aan Nederland om zijn uitlevering gevraagd. Als de man akkoord gaat met de uitlevering, kan die uitlevering snel gebeuren. Doet hij dat niet, moet het via de rechtbank verlopen en kan het enkele maanden duren."

De advocaat van Van Weyenberg was woensdagochtend nog niet officieel op de hoogte gebracht van de arrestatie. “Ik hoor enkel hetzelfde als jullie, dat de uitlevering aan Nederland is gevraagd”, klinkt het.

