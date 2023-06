Vernieuwde Zuidzandstraat open voor publiek: “We zijn opgelucht dat de heraanleg afgerond is bij de start van ons koopjesweekend”

418 dak- en thuislozen geteld in Brugse regio: “Ondanks onze inspannin­gen blijven mensen uit de boot vallen”

Organisaties die in het arrondissement Brugge rond armoede werken, hebben in één avond 418 dak- en thuislozen geteld. Opvallend is dat zeker één op de vier van die mensen jonger dan 26 jaar is. “Eindelijk hebben we concrete cijfers, maar die zijn niet geruststellend", zegt Brugs schepen Pablo Annys.