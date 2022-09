Vernieuwde Kookeet lokt ‘amper’ 4.600 bezoekers: chefs en initiatiefnemers reageren tevreden, maar er is ook kritiek

BruggeDe vernieuwde formule van het culinaire evenement Kookeet in Brugge is maandag uiteindelijk met gemengde gevoelens geëindigd. Amper 4.600 bezoekers - gespreid over drie dagen - kwamen naar de tuin van het Grootseminarie. De inkomprijs en de niet goedkope prijzen voor spijs en drank schrikten af. “Innoveren vraagt tijd en aanpassingen. We nemen de feedback mee”, reageert Brugge Plus-voorzitter Franky Demon.

De tiende editie van Kookeet was er een van beleving, kwaliteit en vernieuwing in de sfeervolle tuin van het Grootseminarie. Kookeet stapte af van aparte eetstanden waar 30 chefs drie dagen lang duizenden gerechten in sneltempo doorgaven. Dit keer lag de focus op vijf eetbelevingen. “De kaart van vernieuwing en opnieuw alle aandacht voor de Brugse topgastronomie werd getrokken en het was een voltreffer”, zegt Koen Declerck van hotel- en toerismeschool Spermalie. “Dat de scholen hierin gewaardeerd worden is een groot pluspunt. Daarnaast is de nieuwe locatie net naast onze school, een ware verademing in vergelijking met de rotonde aan het station. De meer kleinschaliger aanpak kan prachtig floreren in de groene omgeving van het Grootseminarie. We danken het beleid in Brugge, Brugge Plus en alle betrokkenen zeer hartelijk voor dit mooie culinaire feest.”

Kookeet is geëvolueerd naar een culinair festival waar het gaat om kwaliteit. “Het is opnieuw het uithangbord geworden van de Brugse gastronomie”, vindt Franky Demon, voorzitter van het organiserende Brugge Plus. “De kwaliteit vertaalde zich in de gerechten die niet meer en masse moesten geproduceerd worden maar waar het publiek kon kiezen uit gerechten, uit de verschillende eetbelevingen, die ter plekke bereid werden. De kwaliteit zag je ook in de locatie en sfeervolle inrichting en de innovatie schuilde vooral in de samenwerking tussen de chefs waar nieuwe ideeën gerealiseerd werden.”

Regen

Maar die kwaliteit kende ook z’n prijs: van 10 tot 15 euro voor een gerechtje. Bovendien betaalde je ook inkomgeld: 10 euro per persoon. Vooral dat laatste stootte veel bezoekers tegen de borst. En heeft er ook voor gezorgd dat zelfs de maximale capaciteit van 5.000 bezoekers per dag niet gehaald werd. Op zondag en maandag regende het af en toe nog eens pijpenstelen, ook geen meevaller voor Kookeet. “We zagen zowel gezinnen met jonge kinderen, jonge koppels als iets oudere mensen in alle rust genieten van deze unieke plek die maar twee keer per jaar open is voor publiek”, aldus burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Feedback

Al voegt Franky Demon er nog aan toe: “We hebben de kaart van vernieuwing durven trekken. Innoveren vraagt tijd en aanpassingen. We nemen de feedback mee naar de evaluatie, maar we onthouden dat Kookeet er opnieuw staat als gastronomische topevenement.” Tijdens de gemeenteraad maakte Nele Caus (N-VA) alvast de negatieve opmerkingen over. Demon antwoordde dat de evaluatie snel gemaakt wordt en ook nog dit: “Kookeet was geslaagd, maar er mocht iets meer volk zijn.”

De gerechtjes waren niet goedkoop en werden vaak gedeeld.

