Vermoedelijke transmigrant krijgt jaar cel voor inbraak in Chinees restaurant

Brugge BINNENKIJ­KER. Brugs stadspa­leis De Rode Leeuw, te koop voor bijna 2 miljoen euro: “In mijn carrière heb ik geen twee zo’n panden gezien”

Op nog geen honderd meter van de Brugse Markt, verscholen achter een rode gevel staat het unieke en charmante stadspaleis De Rode Leeuw te koop. Akkoord, de stijl is nogal specifiek en het pand zoekt een koper die dol is op marmer en eik, maar dit stukje vastgoed in hartje Brugge moét je gezien hebben. “De Nederlandse eigenaar kocht het voor zijn vriendin, maar is recent overleden en dus mogen we het uitzonderlijk verkopen", zegt makelaar Sarah Feys.

5 maart