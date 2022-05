Vermoedelijke organisator van mensensmokkel met bootjes opgepakt in Groot-Brittannië

Brugge Bruggeling David (39) overleden aan zware ast­ma-aan­val in Cambodjaan­se cel: “Ik voelde dat het slecht ging met hem”

In een Cambodjaanse cel, op ruim 9.000 kilometer afstand van zijn familie, is afgelopen nacht Bruggeling David Catry (39) overleden. De man zat er een celstraf uit in Prey Sar - ‘De hel’ in de Cambodjaanse volksmond. Op een bepaald moment leefde hij er met 106 gevangenen in een cel voor maximaal 30 personen. David had al heel zijn leven astma en een zware aanval werd hem vrijdagnacht fataal. “Ze hebben nog geprobeerd hem naar een ziekenhuis te brengen, maar de hulp kwam te laat”, getuigt zijn moeder Huguette.

2 mei