Vermoedelijk kopstuk uitgeleverd van mensensmokkelbende die transmigranten op bootjes de Noordzee opstuurde

KustEen 29-jarige Iraniër is door Groot-Brittannië uitgeleverd aan ons land op verdenking van mensensmokkel. Het Brugse parket beschouwt Hewa R. als de leider van een mensensmokkelbende die via België boten en ander nautisch materiaal naar Noord-Frankrijk vervoerde. In hetzelfde dossier vonden eerder deze maand al 18 arrestaties plaats.

Dit voorjaar werden in West-Vlaanderen verscheidene vaststellingen van mensensmokkel verricht. Telkens werd daarbij materiaal aangevoerd om vluchtelingen aan de Noord-Franse kust in kleine opblaasbare bootjes de Noordzee op te duwen. Internationale mensensmokkelbendes opereren al langer in België en de buurlanden en verdienen grof geld aan de overtochten tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk. België is daarbij vaak een transitland, langswaar boten, buitenboordmotoren, zwemvesten en gevulde jerrycans getransporteerd worden.

1.000 reddingsvesten

In opdracht van het Brugse parket ging het team mensensmokkel van de FGP West-Vlaanderen op zoek naar de organisatoren van deze vorm van mensensmokkel. In samenwerking met de Britse politiedienst NCA kon op 4 mei in Londen een vermoedelijke mensensmokkelaar in de boeien worden geslagen. De 29-jarige Iraniër Hewa R. wordt ervan verdacht een leidend figuur te zijn geweest binnen een mensensmokkelbende die bootjes vanuit Turkije richting Noord-Frankrijk voerde. Hij werd gearresteerd op z’n werk.

Hewa R. werd woensdag uitgeleverd aan ons land. Hij is intussen aangehouden door een Brugse onderzoeksrechter en zal binnen enige tijd voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen. In hetzelfde dossier werden begin deze maand al 18 arrestaties verricht in Duitsland. Bij die grote actie namen speurders ook bijna 1.000 reddingsvesten en 120 bootjes in beslag. Volgens procureur Frank Demeester is de mensensmokkel met bootjes levensgevaarlijk. Voor het parket is de strijd tegen dergelijke vormen van smokkel dan ook prioritair.

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.