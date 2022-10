Vermiste vinvis aangespoeld bij Westkapelle in Nederland

Het kadaver heeft een lengte van bijna 14 meter en een geschat gewicht van 10 ton. Een volwassen exemplaar kan maximaal 27 meter worden. Daarmee is de gewone vinvis de 2e grootste walvissoort na de blauwe vinvis. Daarmee is de zoektocht door de Belgische reddingsdiensten ook afgelopen. Zaterdag trokken verschillende schepen er op uit op zoek naar het kadaver die vrijdag werd opgemerkt voor de kust van Nieuwpoort en afdreef in de richting van Zeebrugge. Zaterdagmorgen kon het kadaver echter niet meer gelokaliseerd worden. Er waren verschillende scenario’s over waar de vinvis zich kon bevinden. Er werd toen al vanuit gegaan dat het kadaver Zeebrugge al voorbij was en sneller was afgedreven dan de modellen voorspeld hadden. Een andere mogelijkheid was dat het dier al gezonken was. Zondagmorgen bleek dat het kadaver aangespoeld is in Westkapelle in Nederland. Daardoor zit het werk voor de Belgische diensten er op.