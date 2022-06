Vermiste man die vertrok uit rusthuis is veilig teruggevonden

Zeebrugge Man (35) dobberde twee dagen in bootje rond op zee met 23 transmi­gran­ten, maar staat nu zelf terecht als smokkelaar: "We hebben de dood in de ogen gekeken”

Voor de kust van Zeebrugge werden op 27 oktober vorig jaar 24 transmigranten gered van de verdrinkingsdood. Ze dobberden al twee dagen rond op zee in een gammel bootje en zouden zonder hulp geen schijn van kans hebben gehad. “We hebben de dood in de ogen gekeken”, vertelde de 35-jarige Irakees Faiz A. (35) na de reddingsactie. Kort nadien bleek zijn rol bij de feiten helemaal anders dan verwacht. Volgens het parket was A. immers een mensensmokkelaar. Hij riskeert nu 7 jaar cel.

