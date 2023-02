Verliefde klant beweert dat Thaïse masseuse hem 107.350 euro afhandig maakte: “Niks van, dat waren cadeaus van een minnaar”

Het vermeende slachtoffer kwam in 2018 en 2019 over de vloer in een massagesalon in Brugge. Hij werd er verliefd op de Thaïse masseuse Y.P. (42). Op een bepaald moment kregen de twee een relatie. Althans, die indruk had de klant toch. Hij viel volledig voor de charmes van de Thaïse vrouw en gaf haar in drie maanden 107.350 euro. “Ze weende soms tranen met tuiten omdat het niet goed ging met haar broer en moeder”, verklaarde hij. Y.P. vertelde onder andere dat haar moeder in Thaïland een operatie moest ondergaan door een arm- en beenbreuk.