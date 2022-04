Verkoop van seniorenwoningen langs Acaciapad beroert Brugse politiek: “Renoveer deze woningen, we hebben ze nodig”

Eind september 2021 besliste de OCMW-raad om de seniorenwoningen langs het Acaciapad in Sint-Kruis te verkopen. Het gaat om 23 kleine huizen die nu door de OCMW-vereniging Mintus verhuurd worden aan bejaarden. De meeste woningen staan evenwel leeg, omdat ze in slechte staat zijn. Een grondige renovatie dringt zich al jaren op, maar daar heeft het Brugse stadsbestuur geen oren naar. Slopen is geen optie, aangezien het om bouwkundig erfgoed gaat. Volgens schepen van Sociale Zaken Pablo Annys (Vooruit) is het niet mogelijk om de woningen verder te verhuren. De verkoop lokte heel wat gegadigden. Dat leverde een bod op van 2,2 miljoen euro.

“Dat is dik tegen de zin van Groen”, zegt gemeenteraadslid Katrien Cattoor. “De nood aan betaalbare woningen in onze stad is heel erg groot. Heel wat Bruggelingen hebben het moeilijk om hun huur of lening te betalen, zeker ouderen met een klein pensioen. We moeten daarom het bestaande aanbod aan sociale woningen maximaal benutten. Dit stadsbestuur doet het omgekeerde: een prachtige site met betaalbare woningen verpatsen aan een projectontwikkelaar die daar waarschijnlijk dure huizen zal neerplanten. Iedereen moet in onze stad kunnen wonen, niet alleen de happy few.”

Goede voorbeeld

Torenhoge energiefacturen

Schepen van Sociale Zaken Pablo Annys (Vooruit) gaat niet mee in die redenering. “De toestand van de woningen is erbarmelijk. We hebben alle mogelijkheden onderzocht om eventueel nog een vleugel te behouden, maar dat stuitte telkens op een ‘njet’ van de dienst monumentenzorg. Het is mijn overtuiging dat we met het OCMW en Mintus beter investeren in energiezuinige en betaalbare nieuwbouw dan in energieverslindende monumenten of gebouwen met erfgoedwaarde waarvan het voordeel in huurprijs veelal wordt tenietgedaan door torenhoge energiefacturen. Bovendien weten we uit ervaring dat aan renovatie van monumenten of erfgoed een bijzonder hoog prijskaartje is verbonden.”