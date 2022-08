Verkeershinder door wielerwedstrijd Mémorial Georges Vandenberghe

Brugge Musea Brugge plaatst gerestau­reerd meester­werk centraal in vernieuwen­de tentoon­stel­ling

Vanaf 28 oktober presenteert Musea Brugge de tentoonstelling 'Oog in oog met de Dood’ in het Sint-Janshospitaal. Het meesterwerk ‘De dood van Maria’ van Hugo Van der Goes is de blikvanger.

