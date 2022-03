Vergeet padel, probeer de nieuwe sporthype spikeball: Brugge heeft zijn eerste erkende vereniging

BruggeRoundnet of spikeball, het zijn twee namen voor één en dezelfde dynamische balsport rond een kleine trampoline. Een echte hype, en nu is er ook in Brugge een eerste erkende spikeballvereniging.

In ons land is roundnet of spikeball sinds het begin van de coronacrisis aan een steile opmars bezig. In veel studentensteden trokken groepjes van vier studenten naar het park voor een spelletje, 100 procent coronaproof en helemaal conform de regels. Ook onder andere langs de Brugse vesten was dat al het geval.

“Het is zo dat voorzitter Tuur Demaegdt en secretaris Arthur Vanryckeghem spikeball, vernoemd naar het Amerikaanse bedrijf dat de sport vanonder het stof haalde, of roundnet leerden kennen tijdens hun studies in Gent. Ze waren meteen verkocht, vonden in Brugge gelijkgezinden en begonnen in de zomer van 2020 met hun eigen vereniging”, vertelt schepen van Sport Franky Demon.

Volledig scherm Via de minitrampoline proberen de teams elkaar te verschalken. © Sam Vanacker

Bij spikeball slaan twee teams van twee spelers een bal heen en weer via een rond net op de grond. Via deze minitrampoline proberen de teams elkaar te verschalken. Spelers mogen drie keer naar elkaar passen alvorens de bal terug op de trampoline te slaan. Valt de bal op de grond of lukt het een team niet om de bal terug op het net te krijgen, dan is het punt voorbij.

Voordelen

“Sinds eind 2021 is roundnet door het schepencollege erkend als officiële ontspanningsdiscipline en bij uitbreiding werd ook vzw Roundnet Brugge erkend als ontspanningsvereniging”, aldus Demon.

De erkenning brengt voor Roundnet Brugge enkele voordelen met zich mee. “Zo kunnen ze het volgende werkjaar een werkingstoelage aanvragen bij de stad en staan ze vooraan in de rij om infrastructuur van de stad te reserveren”, geeft Demon mee.