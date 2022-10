Vereniging voor Kleinschalige Stedelijke Logies in Vlaanderen boos op stad Brugge: “Toeristen zouden eens moeten weten waar de citytaks naartoe gaat”

De vzw is de onafhankelijke belangenbehartiging organisatie voor kleinschalig logies in de Vlaamse steden en werkt nauw samen met de Gilde der Brugse Gastenverblijven. “Zij hebben sinds de pandemie het water aan de lippen zien staan en zijn zelf veerkrachtig geweest om zich erdoorheen te slaan”, klinkt het in een boze brief. “Soms door een tegemoetkoming van Vlaanderen, maar niet van de stad. Zij waren sterk en gingen door. Het toerisme leeft op en de uitbaters ontvangen bezoekers met open armen. Maar de uitbaters eisen wel respect van het stadsbestuur. Citytaks heffen is prima, als het indirect ook de toeristische sector ten goede komt. Niet om gaten in de stadskas te vullen. De toerist zou eens moeten weten waar zijn citytaks naartoe gaat.”