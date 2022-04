Verdriet blijft Cercle-familie achtervolgen: trouwe supporter Marc (65) overleden vlak voor wedstrijd tegen Gent. “Het is een gitzwarte week geweest”

Zeebrugge Brugse haven sponsort lokale voetbal­ploeg: “We willen relatie met Zeebrugse vereni­gings­le­ven, onze buren, versterken”

Port of Zeebrugge wordt één van de hoofdsponsors van FC Zeehaven Zeebrugge, de lokale jeugdvoetbalvereniging. Het lokale team groeide in amper enkele jaren tijd van 20 naar 160 jeugdspelers en brengt ploegen in alle jeugdreeksen in competitie. Alleen een ploeg in een provinciale reeks ontbreekt nog. “Dat is, dankzij deze steun, wel de ambitie", zegt bestuursverantwoordelijke Wim Baert.

