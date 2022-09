Verdachten van diefstallen aan tankstations opgepakt: “Ze waren niet aan hun proefstuk toe”

Brugge Kookwork­shops, autodelen, geveltui­nie­ren en de Low Impact Man sieren affiche van allereer­ste klimaatfes­ti­val KLIMAX in Brugge: “Laat ons tonen wat er allemaal mogelijk is”

Van 1 tot en met 15 oktober kan je in Brugge nog een ‘festival’ gaan bezoeken. Het allereerste klimaatfestival KLIMAX vindt dan plaats op verschillende locaties in de stad. U raadt het al: de focus ligt dan volledig op klimaatthema’s zoals autodelen, circulaire economie of samenhuizen. “Dit festival moet ons nog meer bewustmaken. We moeten blijven hameren op maatregelen zodat volgende generaties ook van deze planeet kunnen genieten", zegt Paul Meersman van Grootouders voor het Klimaat.

