Verborgen altaar van de Onze-Lieve-Vrouw van Nazarethkapel opnieuw zichtbaar

In de jaren 1950 kwam de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth in handen van het Koninklijk Technisch Atheneum (KTA). Om de ruimte bruikbaar te maken als praktijklokaal voor onder meer metselaars, houtbewerkers en schilders, werd het aanwezige altaar van de kapel afgeschermd en verborgen achter een voorzetmuur. Die werd nu weer afgebroken. “Hierdoor is het barok altaar na 70 jaar opnieuw zichtbaar”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Het was een bijzonder gevoel om het verborgen altaar steen voor steen weer zichtbaar te zien worden.”

“Het is noodzakelijk om de muur voor het altaar af te breken voor graafwerken om daarna de nieuwe vloer perfect te kunnen laten aansluiten tegen de sokkel van het altaar”, legt Minou Esquenet (CD&V), schepen van Patrimoniumbeheer uit. “Nu het altaar vrij is, maken we van de gelegenheid gebruik om bijkomend zogenaamd stratigrafisch onderzoek uit te voeren, waarbij de verschillende afwerkingslagen nauwkeurig worden in kaart gebracht. De resultaten hiervan nemen we op in het beheersplan van het monument. Het vrijgekomen altaar zullen we zo snel mogelijk terug inkisten, zodat het geen schade kan ondervinden door de restauratiewerken. Het zal na de restauratie terug in alle glorie kunnen stralen in een grondig gerestaureerd gebouw.”