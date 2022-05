VeloVeilig haalt in Brugge zelfs de gemeenteraad: raadslid Annick Lambrecht wil weten wat stad gaat doen aan onveilige punten

Voor Brugge resulteert VeloVeilig in een lijvig rapport met maar liefst 501 gevaarlijke fietspunten, aangeduid door de inwoners. Eén op twee Bruggelingen vindt dat Brugge een veilige fietsstad is. Zestig procent van de inwoners vindt dat er in Brugge nog te weinig veilige fietspaden zijn en dat er te weinig geïnvesteerd wordt in fietspaden. “Ik wil graag weten wat het stadsbestuur van de resultaten vindt, hoeveel van de gevaarlijke fietspunten op haar eigen stadswegen zijn gevestigd, wat het plan van aanpak is en of er verrassingen tussen zitten.” Op maandag 30 mei vanaf 18.30 uur kennen we het antwoord.