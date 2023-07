Veel wind en straks ook regen tijdens je vakantie aan zee? Geen nood, wij geven tien tips uit 10 kustgemeenten voor de ideale uitstap

Dit moet dé nieuwe blikvanger van Knokke worden: horecakoe­pel met 2.211 glasraam­pjes en vloer vol oude muntjes moet tijd van beau monde doen herleven

De glazen koepel Matuvu op het Albertplein in Knokke-Heist is met een klank- en lichtspektakel onthuld. Het glazen horecapaviljoen, dat in oktober opent voor het publiek, moet dé blikvanger van hartje Knokke worden. Noem het een architecturaal hoogstandje van wereldniveau. De koepel, die van het plein opnieuw een echte ‘Place m’as tu vu’ moet maken, telt 2.211 driehoekige glasraampjes uit gekristalliseerd glas.