Vastgebonden, geslagen en drie keer bewustzijn verloren: zwaar toegetakelde slachtoffer van gijzeling kan ontsnappen dankzij slapende bewaker

Brugge/IzegemDe verdachten die vorige week in Brugge een jongen ontvoerden en in een flat in Izegem gegijzeld hielden, blijven een maand langer in de cel. Dat heeft de Brugse raadkamer dinsdagmorgen beslist. Ondertussen raken meer details over de feiten bekend. Zo verloor het slachtoffer tot drie keer toe het bewustzijn. En probeerden de daders hem ook af te persen.

Vastgehouden en geslagen in een woning in de Beenhouwersstraat in Brugge. In een auto gesleurd en naar een appartement in Izegem gebracht. Om daar te worden vastgebonden met tape en nog slagen te krijgen en afgeperst te worden. Het slachtoffer van de gijzeling vorige week kreeg het urenlang meer dan zwaar te verduren. De twintiger kon uiteindelijk wel zelf ontsnappen en naar een politiekantoor vluchten. Daar stapte hij zelfs nog met de tape aan zijn lichaam binnen.

De jongeman had vorige week maandagavond in het huis in Brugge afgesproken. Hij hoorde enkele aanwezigen plots bellen en de sfeer sloeg om. Ze hadden het op hem en z'n geld gemunt. De jongeman werd overmeesterd en in elkaar geslagen. Ze persten hem ook af en trommelden een jonge vrouw op om met haar auto tot bij de woning te komen.

Alerte buur

Hij werd hardhandig in de wagen gestoken en ze reden weg. Een alerte buur had echter gehoord en gezien wat er gebeurd was en verwittigde de politie. Zij konden aan de hand van de camera’s achterhalen dat de wagen richting Izegem was gereden. Maar een precieze locatie was toen nog niet bekend.

Het slachtoffer werd in het appartement in de Schoolstraat vastgebonden en gekneveld. Hij kreeg een tape over zijn mond en enkele rake klappen. Daarbij zou hij zo’n drie keer het bewustzijn verloren hebben. Maar toen zijn “bewaker” ’s anderendaags in loop van de avond in slaap viel, zag hij zijn kans schoon. Hij kon zijn handen en voeten los maken en vluchtte weg. Niet veel verder kon hij het politiekantoor binnen stappen en vertellen wat hem was overkomen.

Douchen

De twintiger kon het appartement aanwijzen en daar waren op dat moment drie personen aanwezig. Zij werden allemaal door de politie opgepakt. Onder hen ook de huurder van het appartement. Die beweert dat hij niet thuis was op het moment van de gijzeling. Een andere verdachte verklaarde dat hij op straat leeft en er af en toe gaat douchen, maar geen weet had van wat daar zou gebeuren. De drie verdachten verschenen dinsdagmorgen samen voor de raadkamer in Brugge. Die besliste om hun aanhouding alvast met een maand te verlengen.

Ook de vrouw die met haar wagen kwam, zit in de gevangenis. Zij werd opgepakt en verscheen maandag al voor de raadkamer. Ook haar aanhouding werd met een maand verlengd.

