Vanochtend kans op lichte regen en bewolking in Brugge

Jeugdboe­ken­feest van Brugse biblio­theek valt in de smaak: “Het is een formule die al 21 jaar werkt”

Zondag organiseerde de Openbare Bibliotheek Brugge zijn jaarlijkse Jeugdboekenfeest, een gratis stadsfestival rond jeugdboeken en leesplezier. Het feest stond volledig in het teken van geluk, het centrale thema van de Jeugdboekenmaand. “Dit is ondertussen al de 21ste editie. In 2002, het jaar waarin Brugge de Culturele Hoofdstad van Europa was, startten we het Jeugdboekenfeest op. Het is een formule die blijft werken”, zegt coördinator jeugd Lut Belaen.