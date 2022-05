Vandaal op Brugs festival is mogelijk ontmaskerd, organisatie blijft achter met financiële kater: “Dader blijft welkom als hij z'n fout toegeeft”

Bakkerij Sint-Pie­ters blijft na 35 jaar gesloten: "Wie onze stiel doet, behoort tot een uitster­vend ras”

Na 35 jaar heeft warme bakker Patrick Vandenberghe (61) zaterdag de stekker van zijn ovens uitgetrokken. De sluiting van zijn Bakkerij Sint-Pieters, die er in hoofdzaak komt door gezondheidsproblemen, valt hem emotioneel zwaar. “Verscheidene klanten kwamen hier al sinds 1987.” Een overnemer is er nog niet. “Toen onze kinderen zagen hoeveel hun ouders moesten werken, was hun goesting snel voorbij.”

29 mei