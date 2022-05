Vandaal bekladt wagen met niet mis te verstane boodschap

Brugge Man (23) krijgt 120 uur werkstraf voor geweld tegen politie in park Tempelhof

Een 23-jarige Bruggeling is veroordeeld tot 120 uur werkstraf voor slagen aan een politieman. I.V. gaf een vuistslag in het gezicht van het slachtoffer, maar ontkende met succes dat een groepje jongeren de politie in een hinderlaag had gelokt.

13:56