Vanaf vrijdag beslist volksjury in assisenproces over twaalf jaar oude duinenmoord in Zeebrugge

ZeebruggeIn het Brugse assisenhof is de volksjury samengesteld voor het proces rond de twaalf jaar oude duinenmoord in Zeebrugge. Kenan Bulut (57) staat vanaf vrijdag terecht voor de moord op z’n Bulgaarse vriendin Milena Raycheva (26), maar ontkent al van dag één elke betrokkenheid.

In de duinen van Zeebrugge werd op 17 augustus 2010 het levenloze lichaam van een jonge vrouw aangetroffen. De identiteit van het slachtoffer bleef jarenlang een raadsel. Een doorbraak kwam er pas toen haar moeder in haar thuisland aangifte deed van de verdwijning van haar dochter. Via DNA-onderzoek kon de Bulgaarse Milena Raycheva (26) uiteindelijk geïdentificeerd worden.

Trip naar Londen

Het vizier van de speurders richtte zich meteen op de vriend van de vrouw. Kenan Bulut (57) werd op 21 januari 2015 gearresteerd in z'n woonplaats Rotterdam. De man, die van Turkse origine is, verklaarde dat hij Milena Raycheva op 1 augustus 2010 voor het laatst zag in Calais. Het koppel zou een trip naar Londen hebben willen maken. Op een bepaald moment wilde Bulut, zo beweert hij, tickets kopen voor de overzet. Hij stond naar eigen zeggen aan te schuiven toen Raycheva via sms liet weten dat ze vertrokken was uit de wagen. Bulut beweert zelfs dat ze 7.000 euro meenam.

Dodelijke brand

In januari 2017 kwam de Turkse Rotterdammer vrij na de betaling van een borgsom van 25.000 euro. Hij keerde terug naar Rotterdam, maar kwam daar opnieuw in moeilijke papieren te zitten. Op 13 april 2019 brak brand uit in het appartement van Bulut. Zijn bovenbuurman zag door de hitte en rook geen uitweg meer en sprong uit het raam. Hij overleefde de sprong niet. Bulut werd enkele weken later aangehouden, maar schreeuwde opnieuw z’n onschuld uit. Op 10 april 2020 kreeg hij in de rechtbank van Rotterdam desondanks 10 jaar cel voor de dodelijke brand. De verdediging ging in beroep tegen dat vonnis. Het nieuwe proces wordt in december behandeld. Intussen werd Bulut tijdelijk overgeleverd door Nederland in afwachting van z'n assisenproces in Brugge.

Dat assisenproces gaat vrijdag van start met de voorlezing van de akte van beschuldiging. Dinsdagnamiddag werd de volksjury al samengesteld in het Brugse gerechtsgebouw. Acht mannen en vier vrouwen zullen beslissen over het lot van Kenan Bulut. Een arrest in de zaak wordt halfweg volgende week verwacht. Voor moord riskeert de Turkse Rotterdamme levenslange opsluiting. De verdediging gaat echter resoluut voor de vrijspraak.

