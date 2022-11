Vanaf volgende zomer al trouwen in buitenlucht in Brugge? Tuin van Huize Minnewater is alvast uitverkoren locatie

BruggeKoppeltjes die liever in de buitenlucht willen trouwen in Brugge, krijgen daar mogelijk vanaf volgende zomer al de kans toe. De stad werkt aan een mogelijkheid om ceremonies te organiseren in de tuin van Huize Minnewater.

Nu kan huwen in Brugge enkel in de gotische zaal van het Stadhuis. Maar die majestueuze locatie is niet voor iedereen de uitverkoren plek. Meer en meer steden voorzien immers ook in een buitenlocatie. Brugge gaat daar nu in mee, op voorstel van N-VA. “Maar het N-VA-voorstel was om mensen te laten huwen in de buurt van het Sashuis aan het Minnewater. Daar gaan we niet mee akkoord, omdat de ceremonie dan te vaak gestoord kan worden door toeristen", zegt schepen van Burgerlijke Stand Jasper Pillen (Open Vld Plus).

2023 of 2024

Wél kiest de stad voor de tuin van Huize Minnewater, waar de senioren in de lente van 2023 verhuizen naar een nieuw woonzorgcentrum in Sint-Pieters. Later zal in dat gebouw het Huis van de Bruggeling ondergebracht worden. “Dat betekent dat we de administratie daar dichtbij hebben, dat er een goed wifi-signaal is en dat we bergruimte hebben voor stoelen en geluidsversterkers. Nog een voordeel is dat er uitwijkmogelijkheid is bij slecht weer.”

Pillen hoopt die mogelijkheid al aan te bieden vanaf de zomer van 2023, al wordt dat mogelijk een krappe timing. In het andere geval zal het vanaf 2024 zijn. “Het is de bedoeling om trouwen in de buitenlucht aan te bieden tijdens de maanden juni, juli, augustus en september, telkens op één specifieke dag in de week", aldus Pillen. “De tuin van Huize Minnewater is een publieke plek, maar toch besloten. Een ideale locatie dus om die mogelijkheid te bieden aan Brugse koppels.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.