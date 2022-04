Van vierde provinciale naar een test bij Cercle Brugge: het voetbalsprookje van Stan (23): “Hiervoor stop ik met schilderen”

BruggeHet lijkt op het eerste zicht een simpel sportbericht. Maar dat is het niet: Cercle Brugge test de komende weken een nieuwe spits. Het gaat om de 23-jarige Bruggeling Stan Braem. We horen het u denken. “Stan wie?” Want de naam doet zelfs bij de grootste voetbalkenners buiten West-Vlaanderen geen belletje rinkelen. En dat terwijl het verhaal van de twintiger uniek is. Vijf jaar geleden voetbalde hij namelijk nog in... vierde provinciale, de allerlaagste reeks. 146 doelpunten later klopt hij op de poort van eerste klasse, met de zegen van zijn baas...