Van Venetiaans Carnaval tot een huiskamerfestival: onze vijf weekendtips in Brugge en aan de kust

Een 22-jarige man uit Charleroi riskeert in de Brugse rechtbank 6 maanden cel, omdat hij deserteerde. E.H. was matroos in opleiding in de marinebasis in Zeebrugge, maar kwam daar meermaals niet opdagen. Volgens het parket legde hij nadien ook vervalse doktersattesten voor.

1 februari