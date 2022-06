Van Plopsaqua tot Ketnet Zomertour: 8 leuke activiteiten voor kinderen tijdens de zomervakantie in Brugge en aan de kust

Brugge Eindelijk! Na vijftien jaar leegstand is Hof Sebrechts nu echt verkocht

Na liefst vijftien jaar van leegstand krijgt het Hof Sebrechts in de Beenhouwerstraat in Brugge eindelijk een nieuwe toekomst. Het 18de eeuws beschermd monument is via het notarissenplatform Biddit verkocht voor 1,62 miljoen euro aan het bouwbedrijf Istoir. Het wordt wellicht een restauratieproject met nieuwe woningen in de binnenstad.

14:12