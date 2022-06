Van paintball tot een cadeaubox: 6 tips om Vaderdag te vieren in Brugge en aan de kust

Brugge Bruggeling zwalpt met gestolen bromfiets over straat: "Op camerabeel­den was te zien hoe hij een enorme kniptang uit z'n mouw liet schuiven”

Een 26-jarige Bruggeling riskeert 2 jaar cel voor een bromfietsdiefstal en drugsverkoop. J.D. werd door de politie gespot toen hij met de gestolen bromfiets over straat aan het zwalpen was. Hij had de tweewieler kort voordien gestolen met behulp van een enorme kniptang.

