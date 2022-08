Van keeperstrainer bij de Red Flames naar de directeursstoel van basisschool Sint-Lodewijks: “Het leiden van een team zit er wel een beetje in”

Brugge Nathalie opent op haar 53ste eerste winkel in hartje Brugge: “Eerst kwam ik een week lang koffietjes drinken om te achterha­len hoe druk het hier was”

In de Noordzandstraat in Brugge is zopas conceptstore Milous geopend. Dat is de damesboetiek van Nathalie Verleye (53) uit Roeselare.

25 augustus