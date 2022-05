Van John Galliano tot de Marokkaanse prinses Salma, iedereen is fan van Jan Pauwels die tweede modezaak opent in ‘zijn’ Brugge: “Betaalbare collecties, die toch exclusief zijn”

Jan Pauwels opende twee jaar geleden de deuren van Archive+ in de Geldmuntstraat. Hij runde daarvoor jarenlang een succesvol modebedrijf in Marrakesh en koos ervoor om zijn nieuwe concept in Brugge uit te proberen. Na twee succesvolle jaren in de Geldmuntstraat ging hij op zoek naar een nieuwe uitdaging en een grotere ruimte. Zo vond hij, enkele honderden meters verder, in de Noordzandstraat 45 een pand voor zijn nieuwe zaak DIFFERENT.