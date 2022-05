Van het Jan Breydelstadion tot een zwembad: in deze vijf blokplekken in Brugge en aan de kust breng je je examens tot een goed einde

KUSTDe examens komen eraan en dus moet er weer heel wat leerstof in de hersenen geprent worden. Niet iedereen kan zich goed concentreren alleen op een stoffige kamer en samen studeren blijkt gunstig voor de studieresultaten. Daarom vonden wij vijf leuke plekken om te studeren in Brugge en aan de kust.

Schepenhuys in Oedelem

Jeugddienst Beernem organiseert opnieuw blokkot in het Schepenhuys in Oedelem. Wil je hier samen komen studeren? Stuur een berichtje via Facebook naar de jeugddienst en zij leggen je uit hoe je binnen kan in de Vliering.

Praktisch

Markt 1, 8730 Oedelem

Nog tot 30 juni

Elke dag van 8.30 tot 20 uur

Meer info vind je hier

Jan Breydelstadion in Brugge

Studenten kunnen blokken in het Extra Time-café van in het Jan Breydelstadion van Club Brugge en Cercle Brugge. Een uitgelezen studeerlocatie voor supporters die dicht bij de voetbalhelden van Club en Cercle wil komen. Er zijn dertig plaatsen beschikbaar en je moet niet op voorhand reserven. Er is voldoende parking voorzien.

Praktisch

Olympialaan 72, 8200 Sint-Andries

Vanaf maandag 30 mei t.e.m. donderdag 30 juni

Elke dag van 8.30 tot 18.30 uur

Meer info vind je hier

Hostel De Ploate in Oostende

Studenten zijn welkom in twee zaaltjes van de Oostendse hostel De Ploate om er in groep te studeren. Op vertoon van hun studentenkaart krijgen ze er een leuke studeerplek in een unieke setting, gratis Wi-Fi, koffie, water en thee aangeboden. Dit initiatief kadert binnen een grotere actie van De Vlaamse Jeugdherbergen (VJH), waarbij acht hostels verspreid over Vlaanderen en Brussel hun deuren openzetten voor blokkende studenten.

Praktisch

Langestraat 72, 8400 Oostende

Nog tot 1 juli

Meer info vind je hier

Zwembad Brigitte Becue in Oostende

Het nieuw zwembad Brigitte Becue stelt opnieuw hun zaal ‘Grote Rede’ open voor studenten. Een plaatsje reserveren is verplicht en doe je hier. De tafels zijn genummerd. Dat wil zeggen dat je op voorhand je tafel kiest en de dag zelf op die plaats gaat zitten. Studeren doe je aan de gekozen tafel. Kom je elke dag? Dan is het aangeraden om telkens dezelfde tafel te reserveren.

Praktisch

Northlaan 14, 8400 Oostende

Nog tot 30 juni

Maandag tot vrijdag van 9 tot 20 uur en zaterdag en zondag van 9 tot 18 uur

Meer info vind je hier

Sint-Donaaskerk in Brugge

Vorig jaar sloegen het Bisdom en de stad Brugge de handen in elkaar om studenten uit Brugge-Noord een leuke plek te geven om samen te studeren. Je kan hier met 16 personen studeren. Op voorhand reserveren is verplicht en doe je hier.

Praktisch

Sint-Donaaskerkstraat, 8380 Zeebrugge

Vanaf 30 mei t.e.m. 30 juni

Elke dag van 8.30 tot 18.30 uur

Meer info vind je hier

