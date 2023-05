Van Heilig Bloedprocessie tot barbecue op het strand: 7 activiteiten op Hemelvaartsdag in Brugge en aan de kust

Fietser (82) voor rechter na dood motorrij­der Jamy (25): “Hopelijk krijgt hij nu het eerherstel dat hij verdient”

Treft een fietser van 82 schuld aan het ongeval dat in december 2020 het leven kostte aan motorrijder Jamy (25) in Dudzele? Op die vraag moet de politierechter nu een antwoord formuleren. Volgens de nabestaanden moest de fietser voorrang verlenen. Maar volgens de verdediging van de bejaarde man reed het slachtoffer veel te snel. De twee kampen stonden dan ook lijnrecht tegenover elkaar in de rechtbank.