Van Groot Vlaenderen tot The Seven: 6 leuke cocktailbars in Brugge en aan de kust

Brandgeur en rook in kelder van winkelpand in Sint-Amands­straat

Vanmorgen even voor 10 uur werd in de kelder van juwelierszaak Nico Taeymans in de Sint-Amandstraat in Brugge een brandgeur en rook waargenomen. De brandweer doorzocht het gebouw met ondermeer een warmtecamera maar kon niet meteen een hittebron lokaliseren.

12 augustus