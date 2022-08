Van Fayard tot Bunta Bar: in deze 7 leuke zomerbars aan de Oostkust geniet je van een verfrissend drankje

Brugge Groen vzw richt pijlen nu op poldergras­land van De Spie, waar industrie moet komen: “Dit is slechte ruimtelij­ke ordening”

De vzw Groen, de natuurvereniging die al verschillende projecten in Brugge en omgeving vertraagde of zelfs wist te stoppen, kant zich tegen de sloop van een jachtwachterswoning in het domein De Spie in het noorden van Brugge. Zoals bekend moet De Spie een toekomstig bedrijventerrein worden en daar is de vzw tegen gekant.

