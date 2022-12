Van exclusieve sneakers tot een keramieken wattenhouder: dit zijn 7 originele kerstcadeaus in Brugge en aan de kust

Brugge Ga eens kerstshop­pen in de...Langestraat: “Tal van lokale nieuwko­mers en vaste waarden bieden echt voor elk wat wils”

Overvolle parkings, drukke kerstmarkten en volle zakken in de Steenstraat: de decembermaand lijkt jaar na jaar de drukste periode voor het centrum van Brugge te worden. Maar niet alleen in de typische Brugse winkelstraten kan je eindejaarscadeaus scoren. Wij deden de test in de Langestraat en Hoogstraat, het stuk tussen Burg en Kruispoort. “We hebben zelfs een eigen ondergrondse parking die zelden vol staat”, klinkt het.

11 december