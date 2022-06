Van esprit d’orange tot champagnesorbet: bij deze 7 ijssalons in Brugge en aan de kust proef je onweerstaanbare smaken

Brugge Aan Brugges meest gefotogra­feer­de plekje openen jonge twintigers chocolade­win­kel én koffiebar: “Met Nederlands kom je hier niet ver”

De hoek van de Rozenhoedkaai en de Eeckhoutstraat in Brugge: een echte A-locatie, waar toeristen hét kiekje willen scoren. Voor Tibo Andries (22) en Justine Lantsoght (24) is die plek het begin van een avontuur. Ze baten er voortaan chocoladewinkel Crevin Confiserie én een koffiebar uit. “Onze ouders zijn ondernemers, we wilden graag dezelfde weg afleggen”, zeggen ze.

14 juni