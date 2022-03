Van een oude jeneverstokerij in Kortrijk tot een groen park in Izegem: in deze 9 coworking spaces in West-Vlaanderen vliegt je werkdag voorbij

West-VlaanderenTelewerken is niet langer verplicht en maar goed ook. Velen waren dat constante thuiswerken al wel een tijdje beu. Allemaal massaal terug naar het werk dus. Maar tijdens de pandemie hebben we heel wat alternatieve werkvormen ontdekt. Zo wonnen de coworking spaces aan populariteit: een kantoor dichtbij huis en toch middenin een professionele omgeving. Hier zijn zeven gedeelde werkplekken in West-Vlaanderen waar je als zelfstandige, freelancer of gewone werknemer het beste van twee werelden combineert.

Studio Ko in Kortrijk

Volledig scherm vroegere jeneverstokerij St-Pol wordt nieuwe werkplek © Henk Deleu

De coworking in de Deerlijksestraat 57 ligt vlak bij De Kringloopwinkel. De nieuwe werkplek voor ondernemers opende vorig jaar in maart. Studio Ko biedt negen vaste en vier flexibele plaatsen aan. Het omvat een salon, een vergaderzaal, een keuken, een buitenterras, een open hal voor recepties en een gratis parking op een binnenkoer. Je kan kiezen uit drie formules: Flex one (€95/maand voor max 1 dag in week), Flex two (€185/maand voor 2 dagen per week) en Fix (€350/maand voor onbeperkte toegang. Er is gratis wifi, onbeperkt koffie, water en thee, een mogelijkheid om in overleg trainingsruimtes te gebruiken. In het pakket zit ook gratis business coaching door Rik Moons, ter waarde van €170.

Praktisch

Deerlijksestraat 57, 8500 Kortrijk

0476 522 659 of anja@studio-ko.be

Meer info op www.studio-ko.be

Moonshot in Brugge

Volledig scherm © Kasper Vandermaesen

Deze coworking bestaat uit twee meeting rooms en een coworking gedeelte waar een 8 tot 10-tal mensen terecht kunnen. Hier komen vooral mensen terecht die freelancen, kleinere bedrijven runnen en mensen die werken voor een groter bedrijf dat ver gelegen is. Het merendeel van de huurders verblijft er vast, maar je vindt er ook heel wat flexwerkers terug. Het Moonshot community-gevoel is erg aanwezig. De huidige ‘huurders’ doen geregeld een activiteit samen: yoga als de zon schijnt, iets samen gaan eten, een avondje uit, etc.. Je kan ook bij elkaar terecht met professionele vragen. Moonshot biedt verschillende formules aan: Flex Light (€95/maand) en Flex Pro (€150/maand) waarmee je respectievelijk 5 en 10 dagen per maand toegang hebt en Fixed (€285/maand) waarmee je 24/7 toegang hebt, een eigen bureau en vrij gebruik kunt maken van de vergaderzalen.

Praktisch

Koningin Astridlaan 97a 8200 Sint-Michiels (Brugge)

info@wearemoonshot.be

Meer info op www.wearemoonshot.be

Komrsant in Poperinge

Volledig scherm © Komrsant

Komrsant is het geesteskind van grafisch vormgever Marijn Keyngnaert. In deze coworking-hub deel je de ruimte en huur je een bureau. Ben je het beu om alleen je living te werken? Hier kan je je enthousiasme delen met andere creatievelingen. Volgens Marijn is brainstormen in je eentje niet brainstormen. Freelancers, mensen die werken in de communicatiesector of mensen die in dezelfde branche werken zijn welkom. Op deze locatie in de Gasthuisstraat kan er met 4 mensen gewerkt worden.

Praktisch

Gasthuisstraat 46 , 8970 Poperinge

0468 29 63 82 of info@komrsant.be

Meer info op www.komrsant.be

Bora in Zuienkerke

Volledig scherm © Gaelle Lewyllie

BORA coworking is een duurzame coworking space vlakbij Brugge die sinds de opstart in 2021 jonge starters en ondernemers de middelen biedt om te groeien en in contact te komen met gelijkgestemden. Ze bieden instapklare kantoren en werkplaatsen aan in een innovatieve omgeving waar ook ruimte is voor vergaderingen en evenementen. Hiernaast staat de community centraal en worden er ook geregeld evenementen georganiseerd. Hun visie: love where you work! De faciliteiten en ruimtes worden ingezet om zowel te presteren als te kunnen ontspannen aan het zonneterras of in de break-out ruimtes. Op vrijdag kan je genieten van een after-work drink tijdens een wedstrijdje pingpong. Je kan een dagpas kopen (€25/halve dag- €35/hele dag), een flexibele (vanaf €250/maand) of vaste werkplek (vanaf €350/maand) huren en zelfs een privé-kantoor (vanaf €900/maand).

Praktisch

Blankenbergse Steenweg 10, 8377 Zuienkerke

050 123 007 of hello@boracoworking.com

Meer info op www.boracoworking.com

PANDD in Roeselare

Volledig scherm Roeselaarse architecten verbouwden een pand tot een coworkingspace. © Maxime Petit

Bernard Declerck en Griet Daels, het koppel achter het Roeselaarse architectenbureau Declerck-Daels, ontworpen samen het coworkingconcept PANDD. Toen hun woning te klein werd als uitvalbasis vonden ze een nieuw pand in dezelfde straat dat deels dienst doet als coworking space. Ze mikken met PANDD op creatieve beroepen, van een interieurarchitect over een copywriter tot een fotograaf. Je kan hier voor een langere tijd kantoor opzetten, maar ook een maand of enkele dagen per week. De talloze formules zijn heel flexibel. Zo kan je per maand, per dag of zelfs per halve dag boeken.

Praktisch

Sint-Alfonsustraat 4 B1, 8800 Roeselare

0476 91 84 68 of info@pandd.be

Meer info op www.pandd.be

BLACKBOXX in Brugge

Volledig scherm © Skinn Branding Agency

Op zoek naar een remote office? Het strakke interieur, de industriële setting en het rustgevend zicht op het water vormen de ideale werkomgeving. BLACKBOXX coworking en event space in Brugge biedt verschillende formules aan voor jouw gedeelde werkplek . Kies voor de NOMAD formule (€20/dag) voor maximale flexibiliteit, kies elke dag jouw vrije plek als RESIDENT (€280/maand), ga voor een BOXX (€380 per persoon/maand) om toch je eigen kantoor in te richten of doe een CUSTOM aanvraag op maat van jouw team. Twijfel je over welke formule het beste bij je past? Je kan de werkruimtes voor een dag komen testen.

Praktisch

Krakeleweg 39, 8000 Brugge

+32 50 83 11 58 of info@blackboxx.be

Meer info op www.blackboxx.be

Skyline Park in Izegem

Volledig scherm © Skyline Park

Skyline is een hippe, moderne cowerking space in Izegem. Makkelijk bereikbaar met gratis parking en fietsenstalling. In het omringende groene park kan je even tot rust komen na of tijdens een drukke werkdag. Voor de sportievelingen is er een looppiste rond de site en een fitnessruimte in het gebouw. Bovendien is het gebouw bijna-energieneutraal dankzij zonnepanelen, geothermische verwarming en groendaken. Binnen is het aangenaam vertoeven: gratis koffie, ergonomische bureaustoelen en voldoende natuurlijk licht. In de coworking space van Skyline Park kan je zowel voor één dag als op langere termijn terecht, zowel als freelancer en als team.

Praktisch

Ambachtenstraat 33, 8870 Izegem

info@skylinepark.be

Meer info op www.skylinepark.be

’t Werkpand Brugge

Volledig scherm 'T Werkpand Brugge. © Sam Vanden Broucke

Tegen een voordelig tarief en in de beste omstandigheden kunnen nieuwe ondernemers zich vestigen in één van de 18 startersplekken verspreid over de provincie. In twee van de 18 werkpanden bieden ze ook een inspirerende coworkinspace, ‘t Werkpand in Brugge is er daar één van. Geniet van een gloednieuwe coworkingspace in een uniek historisch kader in het hart van de stad. ’t Werkpand heeft een bruisende starterscommunity. Kom er werken voor een paar uurtjes, of een hele dag voor €15. Koffie en wifi zijn inbegrepen.

Praktisch

Jan van Eyckplein 2, 8000 Brugge

050 140 185 of info@twerkpand.be

Meer info vind je op www.twerkpand.be

‘T Groenhuis in Ieper

Volledig scherm © 't Groenhuis

Wil je graag andere ondernemers ontmoeten, nieuwe ideeën aftoetsen bij collega’s en inspirerende gesprekken voeren met gelijkgestemden? Dan is deze coworking space iets voor jou. Ga en sta waar je wil en geniet tegelijk van de voordelen een een professionele omgeving. Een eigen werkplek om te focussen en to-dolijstjes te verpletteren, maar om ook samen te lunchen en te brainstormen. ‘T Groenhuis biedt verschillende formules aan van een halve dag (€13) of 10 halve dagen (€ 95) tot 8 hele dagen (€135) en onbeperkte toegang (€245/maand).

Praktisch

Meenseweg 169, 8900 Ieper

0490 45 17 16 en info@tgroenhuis.be

Meer info op www.tgroenhuis.be

Lees ook