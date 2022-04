Van een optreden van Willy Sommers tot een workshop keramiek: 8 tips om Moederdag te vieren in Brugge en aan de kust

Brugge/KustOp 8 mei is het weer Moederdag. Tijd dus op je mama in de watten te leggen met een hapje en een drankje, een leuke uitstap of een origineel cadeau. De redactie bundelt acht tips om gezellig moederdag te vieren in Brugge en aan de kust.

Luxeontbijt bij Tea Room De Golf in Bredene

Volledig scherm Tearoom De Golf. © Tearoom De Golf

Op moederdag smul je hier van een luxe-ontbijt. Verwen haar met een uitgebreid ontbijt met vers fruitsap, broodjes en koffiekoeken, heel wat vers beleg, eitje à la minute, griekse yoghurt met granola, pannenkoekjes en verse fruitsla. In de namiddag kan je hier terecht voor huisgemaakt roomijs, pannenkoeken en wafels.

Praktisch

Kapelstraat 73, 8450 Bredene

059/32.18.22 of info@tearoomdegolf.be

Meer info op www.tearoomdegolf.be

Kadille Welness in De Haan

Volledig scherm © Kadille Wellness

Doe je moeder een dagje privé welness cadeau. Ongestoord genieten van een Turks stoombad, jacuzzi, sauna of regendouche voorzien van scrubzout, shampoo, conditioner en heerlijke douchegel. Het kan allemaal. Je kan er ook terecht ook voor zalige massages, deugddoende gelaatsverzorgingen, peelings en pakkingen. Of wat dacht je van overnachten in de 110m² grote wellnessloft? Dat klinkt als muziek in de oren!

Praktisch

Nieuwe Steenweg 1, De Haan

0496/975.817 of katia@kadille-wellness.be

Meer info op www.kadille-welness.be

Kafé Keramiek in Brugge

Volledig scherm Handgedraaide vaasjes van Kafé Keramiek. © Mieke Ver Eecke

Kafé Keramiek is een keramiekatelier in Brugge waar je intitiaties, lessenreeksen en masterclasses kan volgen. Ze verkopen ook eigen handgedraaide uniek keramiek design. Naar aanleiding van moederdag kan je hier leuke handgedraaide vaasjes te kopen in Belgisch klei met een eigen ontworpen glazuur. Of doe je moeder een leuke bon cadeau voor een een initiatie Feel For The Wheel of een 4-daagse Claycation.

Praktisch

Baron Ruzettelaan 306, 8310 Brugge

0473/85.68.15 of mieke@kafekeramiek.be

Meer info vind je op www.kafekeramiek.be

Juwelen van Maaiken Devos in Torhout

Volledig scherm Juwelen © Maaiken Devos

Mag het een iets chiquer zijn dit jaar? Maak je moeder dan blij met een sierraad. Je kan hier kiezen uit de grote collectie juwelen of een ontwerp op maat laten maken. Je kan zelfs oud goud of edelsten laten verwerken in een nieuw ontwerp. Laat er eventueel een persoonlijke boodschap in graveren. Alles is mogelijk! Aan de hand van een aantal gesprekken ga je samen met Maaiken op zoek naar dat unieke juweel. De zaak is ook speciaal open op 8 mei. Er is momenteel een grote uitverkoop omwille van verbouwingen dus het ideale moment om juwelen voor een mooie prijs op de kop te tikken.

Praktisch

Ruitjesbosstraat 6, 8820 Torhout

0477/31.97.01

Meer info op www.maaikendevos.be

Choc’atelier in Oostkamp

Een doosje pralines valt ongetwijfeld ook in de smaak bij de mama’s. Bij Choc’atelier in Oostkamp maken ze een hele resem aan ambachtelijke pralines, gemaakt met kwaliteitchocolade, verse room en echte boter. Voor de praliné vullingen wordt vooral gewerkt met origine chocolades. Naast een klassiek assortiment proef je hier ook van trendy pralines met kruiden zoals munt, basilicum of kaneel.

Praktisch

Brugsestraat 14, 8020 Oostkamp

050/73.37.33 of info@chocatelier.be

Meer info op www.chocatelier.be

Zandvoetenborsteltje van The Soul Store in Oostkamp

Volledig scherm Zandvoetenborsteltje. © The Soul Store

Is jouw moeder fan van een lange strandwandeling? Geef haar dan dit mooie leuke zandvoetenborsteltje in de vorm van een haaienvin cadeau. Handig om het zand van je voeten te vegen. Met de karabijnhaak hang je hem aan je strandtas. Beach must-have! Bij The Soul Store vind je nogmeer duurzame lifestyleartikelen en natuurlijke verzorgingsproducten.

Praktisch

Kapellestraat 16, 8020 Oostkamp

hello@thesoulstore.be

Meer info op www.thesoulstore.be

Bakkerijmuseum in Veurne



Volledig scherm © Bakkerijmuseum Veurne

Bewonder samen de bakkerijmachines-en werktuigen van weleer. Op moederdag worden alle (groot)moeders extra warm ontvangen in het Bakkerijmuseum. Ze krijgen gratis toegang op en in het Museumcafé worden ze getrakteerd op een glaase cava op fruitsap.

Praktisch

Albert I laan 2, 8630 Veurne

058/31.38.97 of onthaal@bakkerijmuseum.be

Meer info op www.bakkerijmuseum.be

Willy Sommers in Blankenberge

Volledig scherm Willy Sommers tijdens De Grote Peter Van de Veire Sportpaleis Show op 2 april 2022. © Joel Hoylaerts / Photonews

Is er je moeder fan van het Vlaamse lied? Dan is er geen beter cadeau dan een optreden van de Schlagerkoning himself. Op Moederdag staat Willy Sommers op de planken van Het Witte Paard in Blankenberge. Zing luidkeels mee met tijdloze hit zoals ‘Zeven anjers, zeven rozen’, ‘Als een leeuw in een kooi’, ‘Het water is veel te diep’ en nog zoveel meer. Ervoor kan je proeven van een heerlijke maaltijd. Een ticket voor deze muzikale en culinaire middag kost 85 euro. Als je enkel naar het optreden wil, betaal je 40 euro.

Praktisch

Vissersstraat 53,8370 Blankenberge

050/41.11.00 of info@witte-paard.be

Meer info op www.witte-paard.be

