Van een laatste rondje op de Oktoberfoor tot spelletjes in bekende gebouwen: onze weekendtips in Brugge en aan de kust

Brugge Moet er nog groen zijn? In Brugge vinden ze alvast van wél, net zoals de inwoners: “Onze initiatie­ven slaan aan en daar mogen we trots op zijn”

Wie door het historisch centrum loopt, ziet het overduidelijk: Bruggelingen zetten zich graag in voor groen in het straatbeeld. En dat bewijzen ook de cijfers. Volgens schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD) is de kaap van 500 aanvragen voor gevelplanten ondertussen overschreden. En er is meer, want op het volledig Brugs grondgebied lieten al 201 gezinnen een boom in hun voortuin planten én is het enthousiasme voor het meter- of peterschap van een straattuintje groot. “Het maakt onze straten niet alleen mooier, maar ook leefbaarder", zegt Van Volcem.

10:13