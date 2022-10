Van een gezinswandeling tot theatershow: 7 activiteiten met je kroost tijdens de herfstvakantie in Brugge en aan de kust

Brugge Race for the Cure Brugge brengt 7.000 euro op: “Het blijft belangrijk om borstkan­ker onder de aandacht te brengen”

Zondag organiseerde de nationale borstkankerorganisatie Think Pink een Brugse editie van Race for the Cure op het domein van de Sint-Pietersplas. Dit sportevenement in de strijd tegen borstkanker brengt lotgenoten, hun familie, vrienden en sympathisanten samen voor een 3 km lange wandeling of 5 km lange loop. “We verwelkomden 400 deelnemers en verzamelden 7.000 euro”, zei voorzitter Heidi Vansevenant na afloop.

23 oktober