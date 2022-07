Van een concert van Toto tot een zeepkistrace: 8 leuke uitstappen op de nationale feestdag in Brugge en aan de kust

Brugge Jongeren van 18 tot 21 jaar runnen de camping op Cactusfes­ti­val: “Als kampeer­ders dorst hebben na anderhalve kilometer wandelen, nodigen we hen uit in onze mojitobar”

Op een grasveld in de Weidestraat in Assebroek leggen zo'n 50 jongeren tussen 18 en 21 jaar momenteel de laatste hand aan de camping voor het Cactusfestival. Eindelijk, want ook zij hebben de inkomsten van die organisatie twee jaar lang moeten missen. “Onze bar is 24 uur op 24 geopend”, zegt Emile Janssens van KSA Sint-Trudo.

