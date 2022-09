Van een bezoek aan Sea Life tot een namiddag karten: 7 leuke binnenactiviteiten met de kinderen in Brugge en aan de kust

Brugge/KustDe zomer is voorbij en dat is te merken aan het weer: de regen valt met bakken uit de hemel. Niet getreurd! Ook binnen valt het heel wat leuks te beleven. Wij bundelen 7 binnenactiviteiten voor je gezin in Brugge en aan de kust.

Kinderspeeldorp Diep In De Zee in Oostkamp

Volledig scherm Kinderspeeldorp In De Diepe Zee. © In De Diepe Zee

Glijbanen, kruiptunnels, junglebruggen, een ballenbad, springkasteel, etc: hier kan je kind zich helemaal uitleven. In de piratenzaal kunnen ze hun fantasie de vrije loop geven met onder meer een duikboot, spiraalglijbaan, onderwaterfiguren. Voor de allerkleinsten is er een de peuterzee waar ze kunnen glijden, klimmen en spelen in de balletjes. Ook is er een gezellige tea-room aanwezig voor een hapje en een drankje.

Praktisch

Erkegemstraat 23, Oostkamp

Open op woensdag, zaterdag en zon- en feestdagen van 13 tot 19 uur

050/20.05.77

Meer info op www.diepindezee.be

Trampolinepark Jumpsquare in Brugge

Volledig scherm Trampolinepark Jumpsquare in Brugge. © Jumpsquare

Trampolineplezier gegarandeerd voor jong en oud. Leer coole stunts tijdens de Jump School en wordt een echte pro. Spring heel de dag lang en geniet achteraf van lekker snacks op je eigen Jump Party. Voor de allerkleinsten is er een Mini Jump Arena voorzien. Samen met ouders of begeleiders (18+) kunnen kinderen jonger dan 5 jaar op een superleuke én veilige manier leren springen, rollen en vallen zonder dat anderen in de weg staan. Prijzen starten vanaf 14 euro.

Praktisch

Blankenbergse Steenweg 420/17, Brugge

Open op woensdag van 12.30 tot 20 uur, donderdag en vrijdag van 15.30 tot 20 uur en zaterdag en zondag van 9.30 tot 20 uur

050/65.78.00

Meer info op www.jumpsquare.be

For Freedom Museum in Knokke-Heist

Volledig scherm © Benny Proot

Kom en beleef WO II voor jong en oud. Ontdek de harde geschiedenis van de Zwinstreek en West-Zeeuws-Vlaanderen tussen 1940 en 1944. Laat je kinderen kennismaken met het lokaal verleden aan de hand van levensechte taferelen, voertuigen en vliegtuigrestanten. Kies voor de audiotour en maak je museumervaring nog intenser. Met de warme stem van acteur Lucas Van den Eynde. Meer info op www.forfreedommuseum.be.

Praktisch

Ramskapellestraat 91-93, Ramskapelle

Elke dag open van 10 tot 17 uur

050/68.71.30

Meer info op www.forfreedommuseum.be

Bowl Inn in De Panne

Volledig scherm Illustratiebeeld. © Wannes Nimmegeers

Bowlen is de ideale activiteit voor een regenachtige dag. Neem het op tegen je familieleden terwijl je geniet van een verfrissend drankje. Je kan het bowlen combineren met een heerlijke stonegrill met vlees een vegetarische opties. Ook kan je een of meerdere banen afhuren voor een Kids Party.

Praktisch

De Pannelaan 80, De Panne

Open op dinsdag om 14.30 uur, woensdag, zaterdag en zondag open om 14 uur en vrijdag open om 17 uur.

058/41.39.48 of depanne@bowlinn.be

Meer info op www.bowlinn.be

Sea Life in Blankenberge

Volledig scherm Sea Life in Blankenberge. © Benny Proot

Ontdek de wondere wereld van dieren in het water. Maak kennis met vissen, pinguins, otters, schilpadden, haaien en nog veel meer. Een leerrijke uitstap voor het hele gezin. Een ticket voor een dagbezoek kost 20 euro.

Praktisch

Koning Albert-I-laan 116, Blankenberge

Elke dag open van 10 tot 17 uur

info@sealife.be

Meer info op www.visitsealife.com

‘Minions: The rise of Gru’ in De Haan

Volledig scherm © AP

Deze film graaft diep in het verleden van superschurk Gru. Op 12-jarig leeftijd heeft hij al de ambitie om de grootste schurk ter wereld te zijn. Zijn pad kruist dat van enkele andere Minions. De Minions, die verlangen naar een tirannieke machthebber, willen Gru maar al te graag helpen zijn doel te verwezenlijken. Een ticket kost 8 euro.

Praktisch

Cinema Rio, Monicastraat 11, De Haan

Zaterdag 1 oktober om 13.30 uur

Meer info en tickets op www.cinemario.be

De Kegel X-treme in Middelkerke

Volledig scherm Illustratiebeeld. © Koen Moreau

Zin in een avontuurlijk dagje, maar kan je niet goed kiezen wat je graag wil doen? Geen zorgen! Bij De Kegel X-treme kan je karten, bowlen en lasershooten. Je kan ook je hersenen aan het werken zetten en proberen te ontsnappen uit een escape room of in duel gaan in een heuse VR-arena. Voor ieder wat wils!

Praktisch



Westendelaan 98, Middelkerke

Open op woensdag en vrijdag vanaf 14 uur, zaterdag vanaf 12 uur en zondag van 12 tot 20 uur

059/44.79.81 of bowlingdekegel@telenet.be

Meer info op www.bowlingdekegel.be

