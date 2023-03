Van Cercle tot Renaat Schotte en de Brugsche Velopedisten: zij zorgen voor animatie in de aanloop naar de start van de Ronde van Vlaanderen

Een bootproces­sie, concerten, een zomerbar... Maak kennis met het nieuwe Reiefesti­val: “Dit past perfect in ons plan om Culturele Hoofdstad van Europa te worden”

Nee, met de vroegere Reiefeesten is het gloednieuwe Reiefestival in geen velden of wegen nog te vergelijken. Eind augustus moet een mix van voorstellingen, concerten én processies de bezoekers naar Brugge lokken. De ‘blauwe’ draad? Dat zijn de reien natuurlijk. Dit staat er allemaal op het programma.