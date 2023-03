Van carnaval tot het Nederlandstalige lied: dit zijn onze weekendtips in Brugge en aan de kust

Meer dan vier miljoen euro subsidies voor West-Vlaam­se handels­kern­ver­ster­king

In 2022 kregen dertien West-Vlaamse steden en gemeenten samen 4.381.604 euro subsidies om de leegstand in de kernen tegen te gaan. “Leegstand van handelspanden blijft een hardnekkig probleem en het is belangrijk om de lokale besturen voldoende slagkracht te geven om dat aan te pakken", aldus Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V), die de cijfers opvroeg bij minister Jo Brouns (CD&V).