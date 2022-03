Van Atelier Papaver in Oostende tot Famiflora in De Panne: dankzij deze 6 tuincentra in Brugge en aan de kust fleur jij je tuin op voor de lente

Brugge Houtbewer­ker Harald maakt van oude Brugse bomen 100 objecten en begint met 148 jaar oude, stervende beuk uit Gezellet­uin: “Met de opbrengst gaan we nieuwe bomen planten”

Dode bomen of bomen die geveld moeten worden, krijgen in Brugge een nieuw leven. Brugge schakelt daarvoor de hulp in van houtbewerker Harald Lamon en gaat samenwerken met scholen en verenigingen. Elke stadsboom die geveld wordt, zal verwerkt worden tot een meubel of ander object.

3 maart