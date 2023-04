Van 146 tot bijna 5.000 euro om Ronde van Vlaanderen te volgen: vips geven veel geld uit om renners soms maar één keer te zien

Hij doet het! Matthieu Bonne reageert op wereldre­cord van 3.619 kilometer fietsen in 7 dagen: “Door slaapte­kort begon ik te hallucine­ren”

Bredenaar Matthieu Bonne (29) toonde in Kamp Waes al aan heel Vlaanderen dat opgeven niet in zijn woordenboek staat en dat heeft hij nu weer bewezen. Hij fietste in 7 dagen maar liefst 3.619 kilometer bij elkaar en kan zo opnieuw een wereldrecord op zijn naam schrijven. Een straffe prestatie, zeker gezien de tegenslag die hij onderweg gekend heeft. “Mentaal was dit het zwaarste dat ik al gedaan heb.”