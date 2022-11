Valeria (25) opent haar eerste zaak ‘Tea-Rex’ in Galerij Ter Steeghere: “We hopen dat de combinatie van bubbelthee en bubbelwafels een succes wordt”

In Taiwan is het inmiddels een nationale drank geworden en ook in ons land begint het flink aan te slaan. De hoofdingrediënten van bubbelthee zijn thee, melk, vruchtensiroop en parels die het geheel zo bijzonder maken. Valeria is er verzot op en tijdens een citytrip met haar man naar Amsterdam zag ze dat de talrijke horecazaken rond dit concept er heel populair zijn. “Tijdens dat weekend deden we inspiratie op om mijn eigen zaak uit de grond te stampen want ik ga graag met mensen om. We dachten na over een originele naam en bijhorend logo. Met een knipoog naar thee en de Tyrannosaurus rex werd het uiteindelijk Tea-Rex. En het leek ons een origineel idee om hier ook bubbelwafels, die eveneens uit Azië komen, te verkopen.

Ruime assortiment

Verbouwingswerk aan het interieur heeft Valeria niet gehad want voor de overname zat in het pand een koffiehuisje waarvan ze de volledige keukenuitrusting, toonbank en spiegels kon overnemen. “Aangezien roze mijn lievelingskleur is, hebben we de muren in het pastelgroen en roze geschilderd. We hebben wel een opbergruimte geïntegreerd in de zaak want dat ontbrak in het verleden. En natuurlijk kochten we specifieke apparatuur aan om de thee en de wafels ter plaatse te bereiden.” Voor een bubbelthee betaal je 5,5 euro (medium) of 7 euro (large). De meeste klanten gaan voor jasmijnthee met een keuze van een vruchtensiroop en een boba of jelly. Het ruime assortiment parels bevat onder meer tapioca, passievrucht, aardbei, mango en perzik. Opties genoeg want liefhebbers kunnen ook gaan voor zwarte thee met melk of taro. Voor een bubbelwafel met suiker tel je 3,5 euro neer. De wafel wordt nog lekkerder met slagroom, vers fruit of een topping zoals speculoos, karamel, aardbeiensiroop of meringuecrumble. Verder verkoopt Tea-Rex ook enkele warme dranken zoals koffie, cappuccino , latte macchiato en chocolademelk.

Volledig scherm Tea-Rex serveert bubbelwafels en bubbelthee. © Benny Proot

Valeria gelooft in de slaagkansen van haar zaak. “De huurprijs valt echt wel mee voor een pand dat in het centrum van Brugge gevestigd is. Tijdens de komende maanden gaan we via sociale media intensief reclame maken opdat de mensen Tea-Rex zouden ontdekken want we merkten wel al dat niet alle Bruggelingen weten dat er hier een commerciële galerij is. We hopen natuurlijk ook om veel toeristen over de vloer te krijgen.” In de zaak is plaats voor een twintigtal mensen maar de jonge zaakvoerster denkt dat de meeste klanten hun thee of wafel zullen meenemen.

Je vindt Tea-Rex in Galerij Ter Steeghere, Burg is van maandag tot en met zaterdag open van 10 tot 20 uur. Op zon- en feestdagen sluit Tea-Rex een uurtje vroeger.

Volledig scherm Het logo van Tea-Rex. © RV

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.