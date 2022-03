Vakbonden Zeebrugge bereiken sociaal akkoord over gevolgen havenfusie met Antwerpen

Brugge Deze communiefoto’s zijn wel héél origineel: Lukas (6) voelt zich een echte politiemo­tard

De ene communie- of lentefeestfoto is de andere niet: in Brugge konden toekomstige communicantjes zaterdag bij hun favoriet politievoertuig poseren, een initiatief van de lokale politie. Er kwam een handvol gezinnen op af, want zo'n unieke ervaring wilden ze niet missen. “Supercool”, vond Lukas Monteyne. Wat hij later wil worden? Drie keer raden.

